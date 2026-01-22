Obispo Higüey urge fomentar la cultura de la honestidad

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, advirtió ayer que urge trabajar por una cultura institucional cimentada en la honestidad, la transparencia y en la distribución justa y equitativa de los recursos públicos, durante la homilía con motivo del Día de la Altagracia, efectuada en la Basílica de Higüey.

En presencia de la primera dama, Raquel Arbaje, y de la vicepresidenta Raquel Peña, el prelado también destacó la importancia de fortalecer la familia para que se pueda estructurar en todos sus niveles y que en cada núcleo familiar se haga una buena siembra de los valores, las creencias y las costumbres frente al imperio de ideologías foráneas que luchan por imponerse a toda costa. “Los servidores públicos son para servir, no para buscar lucro de ningún tipo. Esto vale también para los profesionales de todas las ramas, para el sector privado, la clase empresarial y para nosotros mismos”, precisó.

En su opinión es posible ser buenos servidores de la Patria aplicando la ley y el orden. Valoró la importancia de fijar el horizonte de todo accionar en el bienestar general de la nación y no en el interés particular de personas o de grupos.

Disminución de la pobreza

Asimismo, Marte Castro abogó por una distribución justa y equitativa de los recursos del Estado, enfatizando la necesidad de que los beneficios lleguen a todos los ciudadanos de manera eficiente.

“A los pies de la Virgen rogamos al Todopoderoso su fortaleza y bendición para abrir caminos tendientes a una lucha constante por la disminución de la pobreza en tantos hermanos, acortando la brecha existente entre ricos y pobres, entre la opulencia y la periferia existencial.

Pidamos para que todos los servidores públicos, en cualquier lugar donde desarrollen sus funciones tengan bien claro las metas, los propósitos, el alcance y también los límites de un ejercicio marcado por la dignidad y la transparencia”, apuntó.

Pidió al sector privado cumplir también con su responsabilidad. Es decir, con las protecciones sociales que prevé la ley, salarios justos y compensaciones adecuadas.

Firmeza

El sacerdote abogó por más firmeza y supervisión por parte de las autoridades, así como consecuencias para aquellos que violentan las normas. “Imperan muchas acciones de orden público que son un franco y elocuente desafío a la autoridad, que siempre terminan trayendo luto, vergüenza a nuestras familias y a la vida nacional, tales como accidentes de tránsito, fiestas callejeras, operación de negocios y servicios de todo tipo sin licencias ni supervisión ninguna, actividades criminales, robos, asaltos, estafas inmobiliarias, falsificación de documentos, difamación por medios digitales, y un largo etcétera de agresiones que se ocultan, en la normalización cotidiana del vacío de autoridad por un lado y el comportamiento delictivo de quienes tienen como norma el desacato a la ley y a la autoridad”, expresó.

Exhortó a no olvidar la expresión: “servicio y bien común”, tras precisar que ambas coordenadas resumen la vocación de entrega, la abnegación y el sacrificio de la Virgen María.

El religioso hizo un llamado a imitar el espíritu solidario de la Madre Protectora del pueblo dominicano poniendo atención a los pobres, a los enfermos, a las mujeres maltratadas, a los jóvenes desorientados y sin oportunidades, a los envejecientes y a las personas con problemas de salud mental. En la eucaristía estuvieron presentes, también, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el expresidente Hipólito Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, entre otras autoridades locales. Los dominicanos han hecho del Santuario de Higüey un lugar de peregrinación, cuya cifra supera el millón de visitantes por año. Pese a la intermitente lluvia, miles de personas de diferentes puntos del país hicieron filas para penetrar al lugar.