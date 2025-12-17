Ocho nuevos jueces ingresan a la carrera judicial tras formación de la ENJ

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Poder Judicial dominicano y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizaron la designación e ingreso a la carrera a los nuevos jueces y juezas, correspondiente a la Promoción 2023 del Programa de Formación de Aspirantes, durante un acto encabezado por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

El magistrado Henry Molina aseguró que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces sino una garantía de la ciudadanía, al entender que un Poder Judicial fuerte no se legitima por la popularidad de sus decisiones, sino por la fidelidad a la Constitución y las leyes.

Asimismo, Henry Molina, quien preside el Consejo directivo de la ENJ, dijo que el grupo compuesto por ocho jueces y juezas que ingresan formalmente a la Carrera Judicial lo lograron tras superar cada etapa del proceso con disciplina y compromiso.

Además, explicó que la asignación de sus plazas fue realizada estrictamente siguiendo el orden de sus calificaciones, siendo este procedimiento un claro mensaje de que el esfuerzo y la excelencia constituyen el único camino legítimo para ejercer la judicatura.

“Les exhorto a perseverar en la formación continua, a respetar el escalafón como vía de crecimiento y a ejercer la judicatura con imparcialidad, sensibilidad y compromiso democrático. A partir de hoy, ustedes no son la misma persona, ahora son jueces de la república, y como tal tienen una ética y una conducta ética y moral que exhibir”, les aconsejó el magistrado Molina.

Además, Henry Molina les exhortó a os nuevos jueces a proteger con su compromiso ético la carrera judicial, la libertad y los derechos de todos los dominicanos.

En la actividad

Durante el acto, realizado en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, el director de ENJ, Ángel Brito, explicó el Programa de Formación y que, durante dos años de dedicación exclusiva e intensiva, los hoy jueces recibieron una formación renovada, vivencial, integral, rigurosa y profundamente humanista.

Brito afirmó que, la justicia de este siglo exige sensibilidad, pensamiento crítico, humildad y coraje, así como la ética de los derechos humanos, al considerar estos valores como el sello del programa de Formación de Aspirantes, y por vía de consecuencia, la huella que los ocho nuevos jueces y juezas llevarán a los tribunales.

“La democracia se fortalece con decisiones justas. El Estado de Derecho florece cuando la judicatura actúa con honor, y la esperanza de un país se renueva cuando nuevas generaciones, como la que hoy celebramos, asumen su papel con compromiso ético y vocación de servicio. A partir de este día, ustedes son custodios de la Constitución, de los derechos fundamentales y protectores de la verdad procesal”, manifestó Brito.

La promoción de los nuevos juezas y jueces la integran: María Alejandra Polanco Aguasvivas, Prairie Ugolina Ruiz Sánchez, Michel Antonio Hernández Quezada, Rikelmigh Padilla Beard, Víctor Gabriel Cuevas Cruz, Klarens Andreina Parra Cerda, Jorvy Armando Sánchez Eusebio y David Antonio Santos Merán, quienes, tras prestar el juramento como jueces y juezas, recibieron sus respectivos pin y certificado de ingreso a la Carrera.

Se destaca, que la presencia de las autoridades presentes en el acto, simboliza la renovación del compromiso del Estado dominicano con la justicia, democracia y con la defensa del Estado de Derecho, como ocurre en países que sirven de referencia al sistema de carrera, como Francia y España.

Egresada con mayor índice académico

Las palabras de agradecimiento en nombre de la promoción fueron pronunciadas por la jueza María Alejandra Polanco Aguasvivas, egresada con el mayor índice académico, quien destacó el programa formativo y afirmó que el peso de administrar justicia en “nombre de la República” es una responsabilidad ética que exige valentía cotidiana, al asegurar que la sociedad deposita en los jueces su confianza, por ello es deber honrarla con integridad, transparencia e imparcialidad.

“Durante este proceso constatamos que el juez no es un mero aplicador mecánico de normas, y que la justicia no se entrega en abstracto: tiene rostro, nombre e historia; por ello, la Escuela Nacional de la Judicatura nos entregó pilares que hoy formulan nuestra manera de pensar y de actuar, que son: la dignidad inherente a las personas, la necesidad de un juez cercano y accesible, y la obligación del lenguaje claro en las decisiones”, expresó la jueza Polanco Aguasvivas.