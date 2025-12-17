Henry Molina: La independencia de los jueces fortalece el Estado de Derecho

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Henry Molina aseguró que la independencia judicial, lejos de ser un privilegio de los jueces, es una garantía de la ciudadanía, al entender que un Poder Judicial fuerte no se legitima por la popularidad de sus decisiones, sino por la fidelidad a la Constitución y las leyes.

“Cuando un juez puede decidir sin temor, ajeno a presiones externas y sin cálculos fuera del Derecho, la sociedad gana en certeza, en igualdad y en confianza. Así, la independencia judicial deja de ser una aspiración abstracta y se convierte en una garantía concreta para la ciudadanía y en un pilar efectivo de nuestra democracia constitucional”, aseveró.

Sostuvo que los sistemas de carrera judicial consolidan esa garantía para que quienes juzgan, lo hagan desde el mérito, la formación y la experiencia acumulada, y no desde la necesidad de “agradar, convencer o prometer”, fortaleciendo así la confianza pública en las decisiones judiciales.

El juez presidente se pronunció así al dirigirse a los nuevos jueces y juezas de la Promoción 2023 del Programa de Formación de Aspirantes a Jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura, durante un acto en la Suprema Corte de Justicia que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña.

“La legitimidad democrática del juez se construye en su práctica cotidiana: escuchar activamente, estudiar con detenimiento cada caso, aplicar el derecho desde la sana crítica, motivar con rigor y asumir su decisión con responsabilidad, integridad y valentía, incluso cuando hacerlo resulte impopular”, indicó Henry Molina.

Dijo que toga que hoy reciben los jueces y juezas simboliza servicio público; que a su entender es una responsabilidad asumida ante la República y ante su gente, que exige cuidar, cada día, la independencia judicial como condición esencial de nuestra libertad.

En ese sentido indicó que el Estado de Derecho no es una conquista definitiva, sino una construcción permanente que debe reforzarse y consolidarse cada día.

El juez presidente aseguró que un mundo marcado por la desinformación, la mayor fortaleza del Poder Judicial seguirá siendo la calidad de sus decisiones y la integridad de quienes las dictan.

“Llegarán días difíciles. Llegarán momentos en que la decisión correcta será la más criticada; momentos en que la presión, la opinión pública o los intereses de la coyuntura intentarán doblar su criterio o ponerles una etiqueta. Ese es el momento de la verdad”, subrayó.

En ese sentido, les exhortó a acuñar la frase expresada por el juez presidente de los Estados Unidos, Chief Justice John Roberts Jr.: "No tenemos jueces de Obama ni jueces de Trump, jueces de Bush o jueces de Clinton. Lo que tenemos es un extraordinario grupo de jueces dedicados que hacen su mejor esfuerzo para impartir justicia por igual a las personas que comparecen ante ellos. Esa rama judicial independiente es algo de lo que todos deberíamos estar agradecidos".

Dijo que en República Dominicana no hay jueces de un sector ni de otro; “ustedes no pertenecen a nadie más que a la Ley. Por eso, les exhorto a tener la valentía de ser justos cuando nadie aplauda. Tengan el coraje de fallar conforme al Derecho, aunque el entorno exija lo contrario. La independencia no se demuestra en la calma, se prueba en la tormenta”, sostuvo.

“Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida. En caso de haber recibido este mensaje por error, le solicitamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención o a través de los teléfonos que aparecen en la firma y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo, por lo que queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Gracias".