Olaya Dotel afirma Abinader ha sido claro: “Aquí no hay espacio para la impunidad”

La viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Olaya Dotel Caraballo, aseguró que con el expediente del presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), el presidente Luis Abinader manda un mensaje muy claro de que actuará sin excepciones ni privilegios contra quienes se involucren en actividades ilícitas.

Precisó que en el reciente caso hubo un proceso de investigación, se elaboró un expediente y se entregó al Ministerio Público sin importar los vínculos o cercanía de los imputados, pues “aquí no hay espacio para la impunidad”.

“No importa la cercanía familiar, de amistad o cuanta plata hayas puesto en la campaña, no importa, si hay evidencias, si hay señales de que, y sobre todo como ha pasado acá que tenemos un expediente depositado en el Ministerio Público y una medida de coerción ya solicitada, estamos hablando de una cuestión de un daño importante a la sociedad dominicana”, enfatizó.

La funcionaria sostuvo que el Estado actúa como garante y en consecuencia a mayor nivel de responsabilidad, los funcionarios públicos están llamados a cuidar y preservar los recursos.

“Yo creo que hay una decisión por parte del Presidente que no deja lugar a dudas, yo creo que también es un aprendizaje y un aporte parecido a lo que pasó con el 4 por ciento para la educación, al momento en que Danilo Medina comenzó a cumplir con la ley de Educación en materia financiera no habido forma de echar para atrás”, reafirmó al participar en el programa El Zol de la mañana por la emisora Z101.