Raquel Peña aclaró que ni ella ni presidente Abinader llegaron a Gobierno a tapar corrupción

Publicado por José Alfredo Espinal

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó este viernes que el escándalo de la presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) es un caso especial que ha ´golpeado´ a los once millones de dominicanos.

En ese sentido, pidió a la población castigar socialmente y al mismo tiempo señalar a cada una de las personas que están vinculadas y que resulten responsables por las acusaciones contra la institución pública.

La vicemandataria aclaró que ni ella ni el presidente Luis Abinader vinieron a gobernar para tapar actos de corrupción. “Inmediatamente son identificados, no se oculta absolutamente nada", aseguró.

"Yo espero de la sociedad que castiguemos socialmente y señalemos socialmente a cada una de esas personas que hicieron lo que todos ustedes saben y hasta ahora han salido", expresó Raquel Peña al referirse al caso SeNaSa.

Peña dijo que es el Ministerio Público, como órgano independiente, que debe atender y llevar hasta las últimas consecuencias lo que se “descubra o se investigue".

Señaló que el caso SeNaSa sugiere continuar afianzando los sistemas de vigilancia, sin embargo, explicó que pese a los sistemas de supervisión, "cuando alguien quiere hacerlo mal hecho, busca la manera de evadir cualquier tipo de control".

Al ser consultado por el mismo tema de SeNaSa, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), reverendo padre Secilio Espinal, expresó preocupación y dijo que el supuesto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud debe llevar a la nación a tomar conciencia e instaurar a través de todas las instancias una cultura fundamentada en la verdad y la justicia.

Manifestó que el país necesita una transformación ética ciudadana en aspectos de valores, buenos modales, bueno vivir y con un comportamiento decente.

Indicó que es el momento de repensar en instituciones educativas y sociales para la formación ciudadana, creando una cultura de la verdad, la paz y de justicia en el país.

La vicepresidenta Raquel Peña y Secilio Espinal ofrecieron declaraciones por separados a la prensa, durante su participación en el acto de presentación de la memoria institucional 2024-2025 de la PUCMM, en el que se destacaron los principales avances alcanzados por esta universidad en materia de posicionamiento internacional, calidad académica, investigación, infraestructura, bienestar e internacionalización, consolidando uno de los períodos de mayor crecimiento y proyección institucional de su historia.

Durante la misa de acción de gracias celebrada este viernes y presidida por el Gran Canciller de PUCMM y arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, la Conferencia del Episcopado Dominicano anunció la renovación por un período de cuatro años de la rectoría del reverendo padre Secilio Espinal, desde el 22 de octubre de 2025 hasta el 22 de octubre de 2029.

Aquí destacó el apoyo decidido del Estado y el sector privado, en estos últimos cuatro años, en los campus de Santiago y Santo Domingo. “Se ha dado con ellos esa alianza de triple hélice entre la academia, el Estado y el sector productivo. A todas y a todos, por ese gran apoyo durante estos años que han pasado, muchísimas gracias”, dijo Espinal.

El rector resaltó que este último año la universidad ha logrado una consolidación institucional sin precedentes, sustentada en una gestión orientada a la excelencia académica, la mejora continua y el fortalecimiento de la misión humanista y cristiana de la Universidad.

En el acto participó el alcalde Ulises Rodríguez, el senador Daniel Rivera, el director de Coraasan, Andrés Cueto, entre otras autoridades.