Joven artista autista se destaca en ART GABANGI 2025

El artista Engel Segura, joven creador dentro del espectro autista, se consagra como una de las figuras más relevantes de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ART GABANGI 2025 al ser distinguido oficialmente como Artista Emergente del Año durante la Gala Premier, celebrada en el Museo Abreu, ante coleccionistas, curadores y público internacional.

Este reconocimiento pone en valor una obra de notable fuerza, coherencia y sensibilidad, que trasciende etiquetas y se impone por la solidez de su lenguaje visual y su profundidad emocional. La trayectoria de Engel Segura demuestra cómo el arte puede convertirse en un canal privilegiado de expresión, disciplina y excelencia, reafirmando el compromiso de ART GABANGI con la inclusión, la diversidad y el talento auténtico.

Durante la Gala Premier, Engel Segura compartió escenario con maestros consagrados del arte contemporáneo, consolidando su posición dentro de un contexto curatorial de alto nivel. Su propuesta despertó un marcado interés entre coleccionistas y visitantes, confirmando su creciente proyección en el mercado y su potencial internacional.

La sala dedicada a Engel Segura se ha convertido en uno de los espacios más comentados de la feria, atrayendo a un público que busca nuevas narrativas, honestidad creativa y una obra con identidad propia. Su distinción como Artista Emergente del Año marca un punto de inflexión en su carrera y lo proyecta hacia nuevos circuitos y escenarios globales.

ART GABANGI 2025 permanecerá abierta al público hasta el 17 de diciembre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., ofreciendo la oportunidad de conocer de cerca la obra de Engel Segura junto a una cuidada selección de artistas nacionales e internacionales.