Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

“Juntos por la ciencia” es el lema que enarbola hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) entidad que atraviesa una crisis económica debido a los recortes presupuestario dispuestos por el Gobierno de los Estados Unidos. Hoy es el Día Mundial de la Salud. A lo interno de la entidad se han tomado decisiones que afectan al personal, como pensionar a representantes que cumplen funciones en los diferentes países. La República Dominicana está en proceso de pensiones y ya casi parte a su país. Estados Unidos y Argentina son los países que han retirado fondos y formalizado su salida de la OMS a principios de 2026, argumentan mala gestión de la pandemia y sesgo político. Esta medida supone una pérdida significativa de financiamiento y personal para el organismo internacional.

• El Gobierno de Donald Trump completó el retiro formal en enero de 2026, cesando contribuciones y retirando personal. El país dejó de pagar cuotas estimadas en más de $133 millones de dólares para el periodo 2024-2025, se puede revisar en publicaciones de la fecha.

Desde principio del año 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los recortes en la ayuda internacional y las brechas de financiación estará socavando el sistema sanitario mundial. Esto ocurre en un momento en que aumentan los riesgos de pandemias, las infecciones farmacorresistentes y la fragilidad de los servicios de salud, dijo el febrero el director general de la entidad. La organización se ha visto precisada a reducciones de personal por los recortes financieros que comenzaron con el Gobierno del presidente Donald Trump.

Situación

"Los recortes repentinos y severos a la ayuda bilateral también han causado enormes perturbaciones en los sistemas y servicios de salud en muchos países", dijo Tedros Adhanom a ministros de salud y diplomáticos, describiendo 2025 como "uno de los años más difíciles" en la historia de la agencia. Tedros afirmó que la crisis de financiación expuso vulnerabilidades más profundas en la gobernanza sanitaria mundial, particularmente en países de ingresos bajos y medios que luchan por mantener servicios esenciales.

Países

"En respuesta a los recortes de fondos, la Organización Mundial de la Salud está apoyando a muchos países para sostener servicios de salud esenciales y hacer la transición de la dependencia de la ayuda hacia la autosuficiencia", dijo Tedros, señalando la movilización de recursos internos –incluyendo impuestos más altos al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas, como una estrategia clave.

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Los datos

Sin embargo, la escala de las necesidades no cubiertas sigue siendo enorme. Según la OMS, 4600 millones de personas aún carecen de acceso a servicios de salud esenciales, mientras que 2100 millones enfrentan dificultades financieras debido a los costos sanitarios. El mundo enfrenta una escasez proyectada de 11 millones de trabajadores de la salud para 2030, más de la mitad de ellos enfermeras.

Día Mundial de la Salud

En el Día Mundial de la Salud de 2026, moviliza bajo el lema «Juntos por la ciencia», celebrando el poder de la colaboración científica para proteger la salud de personas, los animales, las plantas y el planeta.