Firman 15 acuerdos y aseguran más de tres millones de turistas

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Miami, Florida, EE. UU. República Dominicana firmó ayer 15 acuerdos con agencias de viajes, turoperadores y otras empresas vinculadas al sector turístico para continuar posicionando al país como un destino líder en el Caribe y asegurar la llegada de tres millones de turistas procedentes del continente americano.

Las firmas se realizaron durante la cuarta edición del RD TradeShow en la ciudad de Miami, el evento comercial más importante del país en el ámbito turístico, con la participación de más de 100 expositores y alrededor de 900 agentes de viajes y turoperadores internacionales.

Firman 15 acuerdos y aseguran más de tres millones de turistasMayelin Acosta

El ministro de Turismo, David Collado, calificó el evento como un exitoso, al destacar que se realizaron más de 2,000 reuniones de negocios en el Miami Convention Center con representantes del sector provenientes de Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Señaló que se trata de la representación más grande que ha asistido a una feria dominicana de turismo.

Collado indicó que el continente americano representa 7.5 millones de turistas para República Dominicana, equivalentes al 86% del total recibido por el país en 2025. Ese flujo generó un impacto estimado en el producto interno bruto de US$15 mil millones, además de US$5,236 millones en ingresos externos netos, US$1,113 millones en impuestos y 479,722 empleos.

Firman 15 acuerdos y aseguran más de tres millones de turistasMayelin Acosta

Explicó que durante el encuentro se reafirmaron acuerdos con redes de turismo de lujo como Virtuoso y Signature, con el objetivo de fortalecer ese segmento y posicionar al país en mercados de alto gasto. También se consolidó la relación con el turoperador ALG, que moviliza alrededor de 400,000 turistas al año hacia República Dominicana desde Estados Unidos.

Destacó además el incremento de frecuencias aéreas desde varios mercados. Indicó que Aeroméxico aumentará dos vuelos semanales adicionales hacia Punta Cana, debido al crecimiento del mercado mexicano, que registra una expansión de 52% frente a 2025. Precisó que el año pasado arribaron cerca de 170,000 turistas mexicanos al país.

Firman 15 acuerdos y aseguran más de tres millones de turistasMayelin Acosta

Asimismo, señaló que el mercado canadiense también incrementará su conectividad aérea. Air Transat sumó más de tres vuelos semanales hacia República Dominicana, mientras que Air Canada aumentó sus operaciones. También mencionó nuevas ofertas de aerolíneas europeas, como Cóndor, que prevé agregar tres frecuencias semanales adicionales.

Conflicto bélico e impacto

Collado afirmó que, pese al contexto internacional marcado por conflictos bélicos, las señales del sector turístico dominicano continúan siendo positivas. Adelantó que marzo cerró como el mejor mes registrado, con un crecimiento de doble dígito en la llegada de visitantes.

Sostuvo que la estabilidad económica y política del país ha favorecido que aerolíneas y operadores redirijan operaciones hacia República Dominicana. Indicó que mercados emisores clave como Miami, Nueva York, Chicago, Houston, Dallas y Atlanta continúan fortaleciendo el flujo de visitantes, mientras que Florida envía alrededor de 600,000 turistas al año.

El ministro también resaltó que el evento se ha consolidado como el principal encuentro comercial del turismo dominicano, lo que explica el aumento en la participación empresarial. Señaló que más de 30 empresas quedaron en lista de espera para esta edición, lo que atribuyó al volumen de negocios generado entre el sector privado durante las reuniones realizadas.