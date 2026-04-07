Jet Set: la historia de las amigas que duraron horas agarradas de manos sepultadas en escombros... y se salvaron

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La venezolana Jeniré Mena Martínez celebraba su cumpleaños el 8 de abril del 2025 en la discoteca Jet Set, sentada en la misma mesa con dos de sus amigas, una de las cuales falleció luego del derrumbe del techo de ese famoso centro de entretenimiento.

La otra compañera, la dominicana Ana María Ramírez, sobrevivió. Cuando la estructura se desplomó, ambas habían quedado debajo de los escombros, sin poder moverse. Un año después de la tragedia, entre lágrimas, recuerdan lo que vivieron esa fatídica madrugada.

"Ana María me dice 'Mena, ¿estás ahí?'. Y ella desentierra (escarba), con la mano y me pasa la mano. Yo la mano no la veía. Empecé a buscar y la encontré. Y nos agarramos de las manos durante todo ese tiempo", cuenta la extranjera sobre el apoyo que recibió de Ramírez.

"Porque yo oía que ella se quejaba. Entonces, cuando ella se quejaba yo empecé a llamarla y ella como que quedó inconsciente al principio y luego ella me respondió. Yo siento que ella está frente a mí y yo empiezo a buscar su mano. Le agarré esta mano (la izquierda) y ella empezó a halarme la mano y yo le decía 'cuidado', porque mi brazo estaba lleno de cristales y escombros. Y así (agarradas) estuvimos bastante horas", remembró Ramírez.

La escena se mantuvo así por horas, según contaron a El Despertador, que se transmite por Color Visión.

En el caso de la venezolana, fue rescatada cinco horas y media después del hecho. La dominicana estuvo sepultada por más de tres horas. ¿El contexto?: una densa oscuridad y gritos de desesperación de las demás víctimas que también yacían entre toneladas de material fragmentado del techo, luces, acondicionadores de aire, vigas de acero, muebles y cadáveres.

Las mujeres duraron horas tomadas de las manos debajo de los escombros en la discoteca Jet Set.

Las amigas, que casi un año después coincidieron en la entrevista, donde hablaron sobre su fortaleza y lo que les motivó a continuar luchando por sus vidas, criticaron el mensaje de aliento para las víctimas publicado este martes 7 de abril por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, sobre quienes dijeron que "ya es tarde" para ese tipo de reacción y por la falta de respuestas para los afectados.

Este martes se desarrollará una vigilia, desde las 10:00 de la noche. Como parte de la agenda, serán encendidas 236 velas en representación de las personas fallecidas. Estas se apagarán a las 12:44 de la madrugada, hora exacta en la que ocurrió el desplome, en memoria a las víctimas.