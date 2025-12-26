OMSA dice autobús involucrado en choque frente a Migración no pertenece a la entidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó que el autobús involucrado en un accidente de tránsito el pasado jueves 25 de diciembre de 2025, frente a la Dirección General de Migración, en la avenida George Washington, no pertenece a la institución pública como lo han titulado varios medios.

En un comunicado, la entidad de transporte aclaró, además, que en la actualidad no poseen rutas de servicios en esa vía, en la que un motociclista, identificado solo como “Chulo”, resultó gravemente herido.

Asimismo, lamenta el incidente y exhorta a la población a mantener la prudencia en estos días, teniendo en cuenta la importancia de respetar las leyes de tránsito para evitar sucesos como estos.

El referido accidente se produjo en medio de la primera fase del Operativo Conciencia por la Vida, Navidad 2025-2026, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).