Se registra incendio en la Ferretería San Miguel, en la Independencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajan en estos momentos para sofocar un incendio ocurrido en la tarde de este viernes en la Ferretería San Miguel, en el kilómetro 7½ de la avenida Independencia.

El sinistro inició alrededor de las 5:00 de la tarde y ha provocado gran congestionamiento vehicular en la zona. En anto, decenas de curiosos se han congregado en los alrededores para observar el hecho.

Una estela de humo se extendió a varios metros de los predios de la ferretería, lo que causó alarma en las personas de la zona.

Por el momento, se desconoce la causa del incendio, aunque algunos testigos aseguran que no se han registrado personas heridas.