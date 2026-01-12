Jornada asistencial en Dajabón beneficia a cientos de familias de Santiago de La Cruz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dajabón-RD. Con el objetivo de continuar brindando asistencia integral a residentes en zonas vulnerables, el Gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Desarrollo Comunitario (DGDC) y del Ejército de República Dominicana, realizaron una gran jornada asistencial que benefició a cientos de familias del distrito municipal Santiago de La Cruz, en Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

La jornada, parte de La Ruta Comunitaria de la DGDC, desarrollada en la Escuela Básica Juan Santos Díaz, incluyó evaluación clínica general, familiar, ginecológica, dermatológica, pediátrica, urológica, cardiológica, ortopédica y odontológica; medición de la presión arterial; pruebas de glicemia; toma de peso; servicios de imágenes, como mamografías, sonomamografías y otras; así como consultas preventivas orientadas a promover hábitos de vida saludables, garantizando el acceso oportuno a servicios básicos de manera gratuita.

El operativo de salud fue supervisado por el titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, quien se hizo acompañar del general Durán Infante, comandante de la 4ta. Brigada con asiento en Mao, y del coronel Jacinto De La Rocha Bido, director del G5 del Estado Mayor del Ejército de República Dominicana; la gobernadora de Dajabón, Severina Gil; el director de la Junta Distrital, Walfry Francisco Labour Gutierrez; y la directora del centro educativo, Altagracia Rivas; así como de otros colaboradores de la DGDC.

Tras el recorrido por los consultorios móviles, el doctor Modesto Guzmán destacó que esas acciones forman parte de una estrategia gubernamental orientada a acercar los servicios del Estado a las comunidades, priorizando a los sectores más necesitados.

“Esto es parte de la dinámica de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad; este es nuestro primer operativo del año; es interés del presidente de la República, Luis Abinader, el que se hagan este tipo de integración, en el que estemos en contacto con el pueblo, y sobre todo, demos la mano a los más necesitados, y en eso estamos. Con esta jornada reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando políticas sociales inclusivas que impacten positivamente en la salud y el bienestar de la población”, indicó el funcionario de la DGDC.

Asimismo, resaltó el trabajo articulado de las unidades del Ejército de República Dominicana y del Servicio Nacional de Salud (SNS), y de todo el personal médico, voluntarios y equipos técnicos de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, que hicieron posible el desarrollo exitoso de la jornada asistencial.

Mientras, la gobernadora de Dajabón, Severina Gil, y el director de la Junta Distrital, Walfry Francisco Labour Gutierrez, expresaron su agradecimiento por la realización del operativo, destacando la importancia de estas jornadas para el bienestar de la comunidad.

En la jornada, que culminó con un encuentro del doctor Guzmán con los representantes de la sociedad civil en la demarcación, también se hizo entrega de colchonetas, mosquiteros, alimentos crudos, y canastillas para embarazadas, así como un amplio reparto de juguetes para los niños y niñas de Santiago de La Cruz y zonas aledañas.