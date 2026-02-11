OPS aclara es falsa la noticia difundida sobre declaratoria de “epidemia de VIH en RD”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante informaciones difundidas recientemente en redes sociales y algunos medios de comunicación locales, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aclara que no ha declarado una epidemia de VIH en la República Dominicana.

Desde el punto de vista epidemiológico, el VIH se considera una epidemia persistente a nivel mundial desde hace más de cuatro décadas, incluida la República Dominicana, debido a su magnitud, distribución sostenida en el tiempo y transmisión continua, especialmente concentrada en poblaciones clave y vulnerables. Esta clasificación no representa un anuncio nuevo ni una alerta epidemiológica reciente.

En la Región de las Américas, se han logrado avances en la respuesta al VIH, aunque persisten desafíos importantes. Según estimaciones de Onusida, en 2024 se registraron aproximadamente 170.000 nuevas infecciones por VIH y 38.000 muertes relacionadas con el Sida.

El país continúa fortaleciendo las acciones de prevención, atención y control del VIH y realiza acciones para el avance en diagnóstico, tratamiento y reducción de nuevas infecciones y supresión viral.

La Organización reitera su compromiso de continuar apoyando a las autoridades nacionales en el fortalecimiento de la respuesta al VIH, basada en evidencia científica, derechos humanos y acceso universal a servicios de salud de calidad.

La OPS llama a utilizar fuentes oficiales para informar de manera clara y basada en evidencia a la población sobre este y otros temas de importancia en salud.