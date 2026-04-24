Padre es investigado en caso de niña hallada en mochila en los Girasoles I

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó sobre el arresto de Rosi Alfredo Mota Almonte, alias “El Locón Brek”, señalado como el padre de la niña Ruth Angélica Mota Martínez, de apenas un año, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una mochila en un callejón del sector Los Girasoles I, en Santo Domingo Oeste, el pasado martes al mediodía.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que, debido a la sensibilidad del caso, los detalles de la investigación son mantenidos bajo reserva y serán presentados ante el Ministerio Público para el conocimiento de la medida de coerción.

Residentes consultados por este diario expresaron su indignación por lo ocurrido y aseguraron que un hecho así no había sido registrado en la zona, razón por lo cual pidieron a las autoridades esclarecer lo sucedido.

Otros como María Ramírez señaló que nadie presenció lo ocurrido, sino que supieron tras el llamado de los vecinos por el atroz hallazgo, mientras, Crescencio de los Santos describió a la familia de la menor como personas que ni en la zona los sentían. “Siempre fueron personas tranquilas”, expresó

Casa donde residía la infante junto a su familia.Elieser Tapia.

Sobre el entorno familiar, expresó que el padre es un hombre cercano a los 40 años, a quien describió como tranquilo, mientras que la madre reside fuera del país. De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, la niña habría sido llevada recientea la vivienda donde reside su abuela para permanecer unos días.

El cuerpo de Ruth Angélica Mota Martínez fue sepultado la tarde del miércoles en el cementerio de Palamara, en el distrito municipal de La Guáyiga, en medio del dolor de sus familiares y de llamados de justicia.

Autoridades investigan

La Policía Nacional informó que, como parte de las investigaciones, han sido entrevistadas personas, incluyendo el padre de la niña. El vocero de la institución, explicó que continúan cob la recolección de evidencias y de testimonios en el entorno.