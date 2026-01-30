El país despide a Ramón Alburquerque: ícono de la vida política y democrática de RD

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La República Dominicana se encuentra conmocionada este viernes por la muerte del ex presidente del Senado, Ramón Alburquerque, quien falleció tras enfrentar un cáncer de hígado.

Tras conocerse la noticia, diversas personalidades del ámbito político, social y religioso expresaron su pesar por la partida del dirigente y exfuncionario.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, resaltó su trayectoria democrática.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ramón Alburquerque, expresidente del Senado y servidor público de firmes convicciones democráticas. Su trayectoria deja huellas en la historia institucional del país y un legado de compromiso con la vida política nacional”, señaló.

De su lado, el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, lamentó la pérdida y destacó su legado humano e intelectual.

“Nuestro querido hombre público, Ramón Alburquerque, va a la Casa del Padre como un servidor y amigo fiel. Sus servicios al Estado, a la ciencia y su inquebrantable vocación de darse al otro lo eternizarán como referente”, expresó.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, recordó su liderazgo político y cercanía humana.

“Ha partido a los brazos del Señor un intelectual muy agudo, un gran compañero. Mi solidaridad con su familia, amigos y compañeros del partido diseminados por todo el territorio nacional”, expresó.

Asimismo, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, lo definió como un referente de la democracia dominicana.

“Hoy se nos ha ido un compañero de siempre, un ícono de la democracia dominicana y un luchador incansable. Aunque es triste despedirlo, quiero recordarlo con alegría”, manifestó.

La diputada Carmen Ligia Barceló también se sumó a las condolencias.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ramón Alburquerque, un hombre de convicciones firmes y elevados ideales, que dejó una huella en la vida política del país”, dijo.

Por su parte, el secretario general del Comité Olímpico Dominicano (COD), Luis Chanlatte, expresó:

“Lamentamos mucho el fallecimiento del amigo Ramón Alburquerque, una de las mentes privilegiadas de nuestro país. Paz a su alma”.

Mientras que el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, destacó su integridad.

“Con pesar despedimos a Ramón Alburquerque: un hombre íntegro, de espíritu valiente y compromiso inquebrantable con el país. Su legado nos inspira”, señaló.