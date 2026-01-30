Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Dolor nacional

Hija de Ramón Alburquerque dedica conmovedoras palabras de despedida "con el corazón en las manos”

“Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria", expresó

Ramón Alburquerque

Ramón Alburquerque

Merilenny Mueses
Merilenny Mueses

“Con el corazón en las manos”, Mónica Alburquerque Mora, hija del político dominicano Ramón Alburquerque, fallecido la mañana de este viernes, le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez, honrados de ser sus hijos”, expresó.

En un mensaje cargado de gratitud y amor, la joven resaltó las cualidades humanas y profesionales de su progenitor:

Papi, fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias, espíritu inquebrantable y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz”, concluyó.

Hace aproximadamente un mes se informó que el ingeniero, de 76 años, se encontraba estable y bajo evaluación médica en un hospital del Alto Manhattan, tras ser diagnosticado con cáncer de hígado.

En ese momento, diversas personalidades del ámbito político y social se unieron a una cadena de oración por su recuperación, entre ellos el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, y Guido Gómez Mazara. Hoy, el país lamenta su partida.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

