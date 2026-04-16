Esta es parte de la agenda presidencial para este jueves 16 de abril

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader agotará parte de su agenda este jueves 16 de abril en San Pedro de Macorís, donde encabezará un acto vinculado al desarrollo sostenible y la innovación industrial en el país.

Según informó la Dirección de Prensa del Presidente, el mandatario participará a las 10:30 de la mañana en la inauguración de la Planta Renacer, ubicada en la Zona Franca Quisqueya.

La Planta Renacer es una empresa dedicada al reciclaje de resina rPET grado alimenticio, un avance significativo en materia de economía circular y gestión de residuos plásticos.

La actividad forma parte de los esfuerzos del Gobierno por promover iniciativas sostenibles, fomentar la inversión en el sector industrial y fortalecer la capacidad productiva con enfoque ecológico.

En los últimos días, Abinader también ha intensificado sus recorridos por distintas comunidades impactadas por la vaguada que ha provocado fuertes lluvias en el país, supervisando de primera mano los daños y coordinando acciones de respuesta.