¿Qué pasa en el Metro de Santo Domingo? 5 fallas y averías registradas en estos días

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El Metro de Santo Domingo ha registrado múltiples fallas técnicas en lo que va de 2025, provocando en varios casos la interrupción parcial del servicio en distintas líneas del sistema de transporte masivo y obligando a cientos de pasajeros a continuar su recorrido a pie hasta llegar a su destino.

La avería más reciente ocurrió pasadas las 6:00 de la tarde de este miércoles en el tramo comprendido entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, en Villa Mella, correspondiente a la Línea 1. El fallo obligó a evacuar a los usuarios y muchos se desplazaron caminando por la avenida Hermanas Mirabal y sobre el puente Francisco J. Peynado.

Ese mismo día, alrededor de las 7:30 de la mañana, se reportaron problemas en la llegada y salida de trenes hacia la estación María Montez, en la Línea 2, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

De acuerdo con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), la incidencia fue causada por una avería en el “cambia-vía”, atribuida a los trabajos constructivos de la expansión de la Línea 2C. Como consecuencia, pasajeros se vieron obligados a caminar hacia la próxima estación, Pedro Francisco Bono, situada en la avenida Núñez de Cáceres con la John F. Kennedy.

Mientras que el pasado martes 11, alrededor de la 1:25 de la tarde, las subestaciones eléctricas Paraíso e Isabela —que abastecen las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, así como la Línea 1 del Teleférico— quedaron fuera de operación tras la salida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), lo que provocó la suspensión inmediata del servicio en ambos sistemas de transporte.

En ese momento, varias cabinas de la Línea 1 del Teleférico quedaron detenidas en el aire con pasajeros a bordo.

En el Metro, la situación generó escenas de “terror” y angustia. Decenas de pasajeros quedaron atrapados dentro de los vagones y, en videos difundidos en redes sociales, algunos se observaban tirados en el piso, desesperados por el sofocante calor. Otros fueron vistos caminando con temor sobre los rieles tras ser evacuados.

Además, muchos usuarios se enfrentaron a dificultades para conseguir transporte alternativo y continuar hacia sus destinos.

Cabe destacar que, a raíz de estos incidentes, el domingo 16 el presidente Luis Abinader designó al ingeniero Jhael Isa Tavárez como director ejecutivo de OPRET, en sustitución de Rafael Santos Pérez.

Jhael Isa Tavárez, director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)Fuente externa

A la lista se suma la avería registrada el miércoles 13 de agosto, a las 7:37 de la mañana, en un tren de tres vagones mientras se encontraba en la estación Juan Ulises García, de la Línea 2.

Este incidente provocó retrasos en toda la ruta, incluyendo el transfer de la estación Juan Pablo Duarte, donde se reportó un alto flujo de pasajeros.

De igual forma, el miércoles 23 de abril, a las 5:45 de la tarde, uno de los trenes del Metro presentó una avería mientras circulaba por la estación Mauricio Báez, lo que generó retrasos en la circulación de la Línea 2 del sistema.

Plan preventivo

El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Jhael Isa Tavárez, aseguró ayer que trabajan en la implementación de un plan de mantenimiento preventivo–correctivo, a fin de evitar que se presenten fallas en el Metro de Santo Domingo.

“Estamos haciendo un plan de mantenimiento preventivo–correctivo, que ya viene operando, porque si no hubiesen esos planes, no se hubieran dado las atenciones y las respuestas. Pero estamos coordinando las actividades que tienen que ver con las obras y las que tienen que ver con los horarios de operación para que no coincidan.”, declaró el ingeniero, al ser abordado por miembros de la prensa tras la situación presentada en la estación María Montez.

Además, el funcionario señaló que, en la próxima semana, estarán informando cómo esas acciones se estarán ejecutando.

“Haremos una rueda de prensa con los medios para coordinar las comunicaciones del Metro. Queremos que todos los medios de comunicación, primero cojan las informaciones de nosotros, como entidad operadora del servicio”, pronunció.