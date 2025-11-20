Metro de Santo Domingo reanuda operaciones en Villa Mella tras suspensión temporal

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que a las 7:20 de la noche fue restablecido el servicio en el tramo comprendido entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, correspondiente a la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La interrupción se produjo pasadas las 6:00 de la tarde debido a una avería técnica que obligó a suspender temporalmente el servicio en ese segmento. Durante el proceso de reparación, las estaciones de la Línea 2 se mantuvieron operando con normalidad.

Opret sobre fallas en el Metro

OPRET agradeció la comprensión de los usuarios y aseguró que la situación fue manejada bajo protocolos de seguridad, sin representar peligro alguno para los pasajeros.