Metro de Santo Domingo reanuda operaciones en Villa Mella tras suspensión temporal

Metro de Santo Domingo (Fuente externa)

Lency Alcántara
Lency Alcántara

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que a las 7:20 de la noche fue restablecido el servicio en el tramo comprendido entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, correspondiente a la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La interrupción se produjo pasadas las 6:00 de la tarde debido a una avería técnica que obligó a suspender temporalmente el servicio en ese segmento. Durante el proceso de reparación, las estaciones de la Línea 2 se mantuvieron operando con normalidad.

Opret sobre fallas en el Metro

OPRET agradeció la comprensión de los usuarios y aseguró que la situación fue manejada bajo protocolos de seguridad, sin representar peligro alguno para los pasajeros.

