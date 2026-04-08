En honor al dolor
Pasada la medianoche, así se desarrolla la vigilia en Jet Set
Desde las 10:20 de la noche, los asistentes entonan cánticos cristianos y leen los nombres de cada uno de los fallecidos producto del desplome del techo de ese centro de entretenimiento
Pasada la medianoche de este miécoles, así se desarrolla la vigilia en homenaje a las 236 víctimas mortales en la discoteca Jet Set, donde han asistido cientos de familiares, amigos y allegados de los fallecidos y los que también resultaron heridos.
Desde las 10:20 de la noche, los asistentes entonan cánticos cristianos y leen los nombres de cada uno de los fallecidos producto del desplome del techo de ese centro de entretenimiento.