Pasada la medianoche, así se desarrolla la vigilia en Jet Set

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Pasada la medianoche de este miécoles, así se desarrolla la vigilia en homenaje a las 236 víctimas mortales en la discoteca Jet Set, donde han asistido cientos de familiares, amigos y allegados de los fallecidos y los que también resultaron heridos.

Desde las 10:20 de la noche, los asistentes entonan cánticos cristianos y leen los nombres de cada uno de los fallecidos producto del desplome del techo de ese centro de entretenimiento.