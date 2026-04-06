Pascua impulsa llamado a vivir la fe con compromiso y valores

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La celebración de la resurrección de Cristo se convirtió en un llamado a la renovación espiritual y social, según destacó monseñor Francisco Ozoria, quien resaltó que este acontecimiento representa el triunfo de la vida sobre la muerte y la reafirmación de la esperanza cristiana en la vida eterna.

Durante su homilía en la Catedral Primada de América, explicó que Jesús, como Señor de la vida, no solo ofrece una promesa de salvación futura, sino también una invitación a vivir plenamente en el presente, construyendo una existencia marcada por valores espirituales, el amor al prójimo y el compromiso con la dignidad humana.

Esta visión, afirmó, debe traducirse en acciones concretas que reflejen una fe viva y comprometida.

Señaló que la alegría de la Pascua implica también responsabilidad, ya que los creyentes están llamados a ser portadores de esperanza en medio de una sociedad que enfrenta múltiples desafíos, como la violencia, la desigualdad y la deshumanización, fenómenos que evidencian una preocupante “cultura de muerte”. Monseñor Ozoria advirtió que esta realidad no puede ser ignorada ni normalizada, por lo que exhortó a fomentar una cultura de paz basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad.

De manera especial, hizo un llamado a fortalecer los valores en el núcleo familiar como base fundamental para construir una sociedad más justa y armoniosa por lo que valoró la alta asistencia de feligreses, quienes acudieron en familia, destacándose además una significativa presencia de jóvenes, lo que, a juicio del Ozoria, refleja el interés de las nuevas generaciones por mantener viva la fe.

Dato

La Misa de Resurrección (o Domingo de Pascua) es la celebración más importante del año litúrgico cristiano. Marca el triunfo definitivo de Jesús sobre la muerte y el pecado, garantizando la promesa de la vida eterna y la redención humana.

Es el núcleo de la fe, significando la victoria, la esperanza y el paso de la muerte a la vida.