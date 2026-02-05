PE designa a subconsultor jurídico y cinco viceministros

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, anunció el nombramiento del doctor Mairení Rivas Polanco como subconsultor del área legal del Gobierno y otros cinco viceministros fueron designados para el Ministerio de Justicia.

Tomó el juramento ayer en la posición que gestiona los temas de derecho en la casa de Gobierno.

“Con gran satisfacción anuncio que mediante Decreto 30-26, el presidente de la República, Luis Abinader, designó al doctor Mairení Rivas Polanco como subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo”, expresó Subero Isa. El recién creado Ministerio de Justicia designó a los cinco viceministros juramentados por el titular, Antoliano Peralta Romero.

Estos son los abogados Pedro Luis Montilla Castillo, para articular las relaciones entre el Poder Judicial, Ministerio Público y las instituciones del Estado. Noelia Rivera Guevara, quien defenderá al Estado en tribunales nacionales e internacionales, gestionar arbitrajes y conciliaciones, lo que evitaría pérdidas millonarias en litigios internacionales.

Noel Sued Canahuate, en el viceministerio de Derechos Humanos, por su trayectoria como abogado y académico en esos temas. El mayor trabajo que asume Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, dirigente político del partido Frente Amplio y exdiputado, es el viceministerio de Políticas Públicas. Delta Corkidis Paniagua Feliz, es la viceministra de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía.