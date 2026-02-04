Nuevo rector ITLA anuncia auditoría evaluar centro

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El recién designado rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, dijo ayer que solicitará una auditoría institucional, con el objetivo de conocer con claridad las condiciones administrativas y docentes en las que recibirá la entidad.

Sus declaraciones se produjeron durante el acto de juramentación en el nuevo cargo, realizado en la mañana de ayer, en las oficinas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Expresó que la auditoría formará parte de los primeros pasos de su gestión. “Todo el que llega a una institución nueva tiene que saber lo que está recibiendo y definitivamente se va a hacer una auditoría, así como me la harán a mí en su momento. La haremos para ver qué estamos recibiendo y a partir de ahí vamos a ver qué necesitamos”, declaró.

Rosario Bernard reconoció los aportes positivos realizados por los distintos rectores que han pasado por el instituto a lo largo de sus más de 25 años de historia. Sin embargo, admitió que siempre existen áreas susceptibles de mejora.

En ese sentido, citó algunos de los objetivos principales de su gestión, entre los que mencionó la internacionalización del centro, actualización permanente de la oferta curricular, mejora de los programas ya existentes, así como la implementación de nuevos proyectos dirigidos a los docentes.

De su lado, el titular del Mescyt, Franklin García Fermín, reiteró el respaldo del ministerio al ITLA, al recordar que la institución ha recibido cerca de 350 becas para carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés).

Asimismo, reafirmó la intención del Gobierno de respaldar los planes de expansión e internacionalización del centro. “El ITLA seguirá teniendo nuestro apoyo y total apertura para acompañarlos en todos los avances que el señor rector ha señalado, para que el ITLA pueda llegar a formar jóvenes en todas partes del país”, expresó.