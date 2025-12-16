Pedernales: la provincia que paso del anonimato a perfilarse como el tesoro del sur

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

La puerta de la patria ya no es sinónimo de anonimato, este 16 de diciembre, Pedernales celebra 68 años de su fundación proyectándose como uno de los territorios con mayor potencial turístico de la República Dominicana.

Fundada en 1957, Pedernales posee una extensión territorial de 2,080.95 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la séptima más grande del país y en el centro de conflictos históricos entre República Dominica y Haití.

Cabo Rojo: motor del nuevo Pedernales

Cabo Rojo, Pedernales

Hoy, Pedernales vive una nueva etapa marcada por el desarrollo de Cabo Rojo, un proyecto que busca transformar la economía local sin comprometer la riqueza natural de la región, como lo son sus playas vírgenes.

El Puerto de Cabo Rojo ya es un hecho, y ha recibido varios cruceros con miles de visitantes, marcando un antes y un después en la dinámica económica de la provincia.

A este impulso se suma el anuncio realizado en enero del presente año por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de Oviedo, una obra que promete recibir vuelos comerciales a mediados de 2026.

Economía

Pesca y minería en Pedernales

Por años, la economía local se sostuvo sobre la agropecuaria, la pesca y la minería, con cultivos como café, plátano, maíz, yuca, coco y habichuela, además de una actividad pesquera que se convirtió en el principal sustento de numerosas familias.

Riquezas culturales

Parque Nacional Jaragua

En el ámbito ambiental y cultural, la provincia alberga tesoros de valor incalculable: El Parque Nacional Jaragua, cuevas con arte rupestre de más de 3,000 años a.c, así como especies endémicas como la iguana de Ricord.