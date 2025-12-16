Helada en Valle Nuevo anuncia frío extremo en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El analista meteorológico Jean Suriel informó este martes que una fuerte helada se ha registrado por segundo día consecutivo en Las Pirámides, Valle Nuevo, marcando así el inicio de un período muy frío que se extenderá hasta mediados de abril de 2026 en la zona montañosa de la República Dominicana.

“Ayer los termómetros marcaron 0.2 °C y esta madrugada las temperaturas descendieron hasta -0.5 °C, con una sensación térmica de -2 °C”, escribió Suriel a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

Agregó que, debido al frío intenso, las gotas del rocío se congelaron sobre la vegetación formando escarcha y la niebla se congeló, generando la cencellada.

“Desde ayer se ha acercado al norte del Caribe el sistema frontal número 14 y una masa de aire polar; los vientos procedentes desde el Atlántico empujan las frías temperaturas hacia el territorio dominicano”, señaló el experto.