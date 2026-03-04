¿Cuál es el peligro que representa que la guerra dure mucho más tiempo?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante la guerra en Oriente Medio y la máxima tensión militar que existe actualmente entre Irán, Israel y Estados Unidos.

El analista internacional Iván Gatton advirtió este miércoles el impacto que podría tener al prolongarse por más tiempo.

“Que dure cuatro o cinco semanas dependerá de los acercamientos que ya se está hablando de que los servicios de inteligencia de Irán están contactando servicio de inteligencia que tenga contacto con la CIA”, dijo.

Gatton entiende que “Estados Unidos sabe que militarmente no va tener que enviar soldados para poder conquistar territorio de millón y medio de kilómetros cuadrados donde la guardia revolucionaria son 150 mil soldados y la guardia del ejercito normal son 300 mil”.

“La mayoría de su población cohesionada porque no se preparó una oposición política que se pueda decir que va a servir para ayudar a cambiar el régimen porque eso no es cierto”, expresó.

El impacto global: el estrecho de Ormuz

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

Gatton advirtió que, si este paso marítimo permanece cerrado durante cuatro o cinco semanas, las consecuencias económicas serían devastadoras.

“Yo le aseguró a usted que cuatro o cinco semanas de guerra en esa zona con el estrecho de Ormuz cerrado los efectos en la economía del mundo entero van a ser irreversible, incluso eso podría poner en juego a la administración Trump”, enfatizó.

Las repercusiones políticas en Estados Unidos

El analista fue más allá y planteó un posible impacto directo en la política interna estadounidense.

“Si la inflación sube los demócratas le ganan a Trump, es decir, el giro puede ser muy grande”, añadió.

No le conviene a EE.UU. que dure más de dos semanas

Luis González

Mientras, que el politólogo Luis González entiende que “eso va a depender de muchos factores el tiempo de duración de la guerra.

“No le conviene a Estados Unidos para nada que eso pase de dos semanas, porque incluso, no tiene la capacidad”, dijo.

Recordó las palabras emitidas recientemente por el secretario de Estado de Estados Unidos.

“Marcos Rubio ya lo dijo, no tenemos la capacidad para fabricar las armas que van a sustituir las que estamos lanzando ahí”, apuntó.

“Yo creo que estados Unidos va hacer todo lo posible e Israel de que termine cuanto antes”, concluyó.

Se recuerda que la situación en Oriente Medio se produjo tras los ataques iniciados el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que ha muerto el líder supremo Ali Jameneí, y la posterior respuesta de Teherán, que ha llevado a una escalada bélica en la región.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del grupo de Comunicaciones Corripio.