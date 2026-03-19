Carlos de Pérez somete proyecto pensión a CD

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En un paso que podría marcar un antes y un después en la protección de miles de familias dominicanas, el diputado Carlos de Pérez, representante de La Romana, depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Orgánica de Pensión Alimenticia que redefine por completo el modelo actual.

Uno de los pilares de la iniciativa es la incorporación de tecnología en la fiscalización. A través del Registro Nacional de Alimentantes (RENADA), el Estado podrá monitorear en tiempo real a los obligados, gracias a su interconexión con instituciones clave como el Poder Judicial, la Junta Central Electoral y el sistema financiero. Este mecanismo permitiría, además, activar alertas automáticas de incumplimiento, generando medidas de apremio apenas cinco días después del vencimiento de la obligación, sin necesidad de que el afectado tenga que iniciar un proceso judicial.

Pieza también apuesta por la transparencia mediante la bancarización obligatoria de los pagos, asegurando que cada transacción quede debidamente registrada y supervisada.

La iniciativa introduce la indexación automática de las pensiones conforme a la inflación, evitando que pierdan valor con el paso del tiempo. Suma la retroactividad deuda desde el momento de la demanda y carácter imprescriptible