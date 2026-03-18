Cámara de Diputados aprueba en primera discusión supresión de candidaturas independientes

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La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó este miércoles, en primera discusión, el proyecto de ley que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 2023, Orgánica del Régimen Electoral y que deroga la Ley 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, a los fines de suprimir del sistema de elecciones las candidaturas independientes.

En una segunda discusión, los diputados enviaron el proyecto de ley a una Comisión Especial, con plazo fijo hasta el próximo martes 24 del mes en curso, donde se proponen debatir con profundidad.

La Comisión Especial designada para el estudio de la pieza legislativa está encabezada por el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Electorales, Elías Wessin Chávez, y la conforman los diputados Elvira Corporán, Ydenia Doñé, Danilo Díaz, Jorge Tavárez, Nurka Nieves, Germán Martínez, Rosendy Polanco, Jaqueline Fernández, Indira de Jesús, Abelardo Ruthinel, Gregorio Domínguez, Ángela Pérez, Kenia Bidó, Gabriela Abreu, Braulio de Jesús Espinal y Jorge Frías, quien fungirá como vicepresidente de la Comisión.

Las motivaciones del proyecto establecen que a partir de lo establecido en la Constitución de la República Dominicana, la presentación de candidaturas esté reservada a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, por lo que la creación de candidaturas independientes solo puede producirse como resultado de una reforma constitucional y que de lo contrario, sería crear un sistema de presentación de candidaturas a cargos de elección popular paralelo al que por disposición expresa del constituyente se ha establecido.

Expresa, además, que por su naturaleza y condición, las candidaturas independientes que puedan resultar gananciosas de una posición electoral pueden encontrar escollos y dificultades para la efectividad principalmente del ejercicio de los mandatos constitucionales en lo concerniente a la suplencia la institucionalización de bloques y otros modelos de participación democrática.

También, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que regula la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD).

La propuesta de ley, sometida por las diputadas Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló tiene como objeto crear un mecanismo de difusión inmediata y masiva de información sobre personas desaparecidas, con el fin de movilizar a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sociedad civil en la búsqueda, localización, recuperación y resguardo de las personas desaparecidas, de acuerdo a su situación de vulnerabilidad, así como otros tipos de alertas de peligro inminente que pudiesen generarse.

Asimismo, aprobaron un grupo de proyectos de resoluciones mediante los cuales varios diputados solicitan al Poder Ejecutivo dar instrucciones a diferentes ministerios para la construcción de obras civiles, así como la instalación de oficinas gubernamentales en distintas comunidades del país.

Al finalizar los trabajos legislativos de este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para este martes 24 de marzo, a las 10:00 de la mañana.