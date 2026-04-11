Ingenieros asistieron a Jet Set luego de que tribunal aprobara nuevo peritaje

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Peritos designados por la defensa de los hermanos Maribel y Antonio Espaillat asistieron este viernes a la discoteca Jet Set, donde harán un nuevo peritaje luego de que un tribunal les aprobara otro proceso técnico en el lugar donde fallecieron 236 personas y cientos resultaron heridos por el colapso del techo de ese centro de entretenimiento nocturno.

A través del Auto número 057-2026, el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió parcialmente una petición de la defensa y ordenó la ejecución de un peritaje técnico independiente.

La resolución busca explorar con mayor profundidad las posibles causas del desplome estructural ocurrido el 8 de abril de 2025, ampliando el alcance de las pruebas en una etapa crucial del proceso judicial.

El magistrado acogió parcialmente la solicitud presentada por la defensa, basada en la necesidad de realizar diligencias de investigación y un contra-peritaje técnico.

El tribunal dispuso que el peritaje sea ejecutado por un equipo de ingenieros, quienes en un plazo de 30 días deberán evaluar aspectos estructurales clave, entre ellos la calidad del concreto, el estado del acero, posibles corrosiones, así como eventuales fallas que pudieran haber incidido en el colapso de la edificación objeto del proceso.

Los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat aseguran que han alcanzado acuerdos de compensación económica con un 70 % de los familiares de los muertos y con los heridos de la tragedia de la discoteca Jet Set.

Sin embargo, muchos de los afectados decidieron desde el principio entablar demandas contra los empresarios que, de acuerdo al Código Penal, pueden enfrentar un máximo de 2 años de prisión, lo que ha generado críticas constantes de deudos, al considerar que los Espaillat deben ser condenados a penas más severas.

Aunque esto último es prácticamente improbable de que ocurra, dadas las penalizaciones vigentes, las demandas en materia civil pueden desembocar en condenas de compensación millonarias.

El juicio preliminar contra los acusados continuará el 20 de este abril y ya el juez ha concedido a estos 30 días para que presenten un peritaje particular.