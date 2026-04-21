PLD lamenta falta de apoyo al sector agro y a sus productores

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó ayer la postura del Gobierno frente al sector agropecuario, al asegurar que los productores han manifestado su descontento por la falta de apertura y respaldo, mientras priorizan las importaciones en medio de la crisis internacional derivada del conflicto en el Medio Oriente.

Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional de la organización, el dirigente Adriano Sánchez Roa señaló que en una reciente reunión en el Palacio Nacional no se incluyó de manera efectiva a los productores, sino a sectores vinculados a la comercialización. En ese sentido, cuestionó qué podrían vender los comerciantes si no existe suficiente producción local.

Indicó que el sector agrícola atraviesa una situación crítica debido a la falta de financiamiento, especialmente para pequeños y medianos productores, quienes enfrentan dificultades para acceder a préstamos del Banco Agrícola.

Asimismo, detalló que entre 2019 y 2026 se importaron 7.7 millones de quintales de arroz, mientras que la caída en la producción de banano y porcino ha provocado quiebras de invernaderos, lo que afirmó evidencia la falta de apoyo estatal y el aumento de la presión sobre los precios y el empleo.

De igual forma, resaltó que la recuperación del Banco Agrícola disminuyó en RD$2,532.4 millones entre 2023 y 2025, beneficiando a solo 18,866 productores en 2025, mientras que las importaciones agropecuarias alcanzaron los US$5,594.8 millones, lo que continúa afectando la producción local.

Agregó que es necesario atender los reclamos de los agrónomos e integrarlos al sector productivo, recordando que instituciones como el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola dependen del respaldo del sector agropecuario. Señaló que unos 350 profesionales han sido cancelados, más de mil esperan ser nombrados y otros aguardan por su pensión tras años de servicio.

Favoreció la reducción de los costos de producción, disminuyendo los precios de los fertilizantes, y consideró insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento. También criticó la falta de contacto directo entre las autoridades y los productores, asegurando que el diálogo se limita a un grupo reducido.