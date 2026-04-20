Pasan en masa al PLD y se comprometen con triunfo elecciones 2028

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El Movimiento Cristiano Canal de Bendiciones, salido del Partido Cívico Renovador, pasó a formar parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en un acto en el Club Mauricio Báez, donde sus dirigentes fueron juramentados por el secretario general de la organización morada, Johnny Pujols.

Previo a la juramentación, Mayobanex Escoto, secretario de organización del PLD, manifestó que todos los miembros del movimiento serán ingresados al padrón de la organización para formar parte de los diferentes órganos de la estructura partidaria.

Escoto explicó que estos dirigentes serán integrado al trabajo de la línea organizativa y electoral con miras a fortalecer al partido morado que tiene como meta recuperar el poder en en las elecciones de mayo del 2028.

De su lado, Nicolás Concepción, presidente del movimiento Cristiano Canal de Bendiciones, expresó que decidió separarse del Partido Cívico Renovador después de las elecciones pasadas, a pesar de que esa agrupación acudió aliada al Partido Revolucionario Moderno (PRM), por algunos desacuerdos que no citó en el acto.

A pesar de la ruptura con el PCR, destacó el trabajo del presidente de ese partido, Jorge Zorrilla Ozuna, pero dijo que ya no podían continuar juntos, por lo que decidieron quedarse fuera sin apoyar a nadie, hasta este momento que pasan el movimiento al PLD, que preside el expresidente Danilo Medina.

En ese sentido, se comprometió trabajar duro para que el partido morado retorne al poder, tras considerar que la gestión del presidente Medina ha sido la que mejor ha conducido los destinos de la nación en los últimos 40 años.

Estuvieron presentes altos dirigentes del PLD, como su vicepresidente Juan Temístocles Montás, Alejandro Montás y Melanio Paredes, entre otros miembros del Comité Central.