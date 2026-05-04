PN rastrea robo de criptomonedas

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Dos de los presuntos implicados en un asalto agravado contra el eslovaco Robert Orso, ocurrido en octubre de 2025 en Gurabo, se entregaron a la Policía Nacional.

Iván Arturo Leguizamón Contreras, de 32 años, y José Iguel Chicón Pérez, alias “El Flaco”, de 22, habrían atracado a Orsos, después de coordinar la venta de criptomonedas (USDT) a través de Telegram e ir a un apartamento en Gurabo, donde los agresores lo amenazaron con un arma de fuego, lo ataron y lo obligaron a entregar el acceso a su teléfono móvil, desde el cual se transfirieron una suma de aproximadamente US$400,000 en criptomonedas hacia diferentes plataformas digitales. La víctima fue posteriormente abandonada en Bonao.