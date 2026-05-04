Investigación
PN rastrea robo de criptomonedas
La víctima fue posteriormente abandonada en Bonao.
Dos de los presuntos implicados en un asalto agravado contra el eslovaco Robert Orso, ocurrido en octubre de 2025 en Gurabo, se entregaron a la Policía Nacional.
Iván Arturo Leguizamón Contreras, de 32 años, y José Iguel Chicón Pérez, alias “El Flaco”, de 22, habrían atracado a Orsos, después de coordinar la venta de criptomonedas (USDT) a través de Telegram e ir a un apartamento en Gurabo, donde los agresores lo amenazaron con un arma de fuego, lo ataron y lo obligaron a entregar el acceso a su teléfono móvil, desde el cual se transfirieron una suma de aproximadamente US$400,000 en criptomonedas hacia diferentes plataformas digitales. La víctima fue posteriormente abandonada en Bonao.