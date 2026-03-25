La Policía apresa a "Bigote" por tiroteo en Gualey; ocupa arma de fuego utilizada en el hecho

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La Policía Nacional informó el apresamiento de un reconocido infractor de la ley, a quien se le ocupó el arma de fuego utilizada en un tiroteo ocurrido la madrugada del lunes en el sector Gualey, Distrito Nacional, donde otro hombre con múltiples registros delictivos resultó muerto y dos personas heridas.

El detenido es Jorge Roberto Caccavelli Henríquez, alias “Bigote”, de 30 años, quien fue capturado en flagrante delito durante labores de persecución policial. Al momento de su arresto, se le ocupó una pistola marca Glock 19, calibre 9mm, sin registro legal.

Detalles del hecho

En el incidente resultó muerto Yohansel de los Santos, alias “El Feo”, quien falleció a causa de múltiples heridas de arma de fuego mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello.

Las investigaciones preliminares establecen que el hecho se originó en medio de una riña entre el detenido y el hoy occiso, produciéndose un intercambio de disparos.

Durante el suceso también resultaron heridas Yasmailin Oriana García Correa, de 28 años, y Albin Alberto Almonte de la Cruz, de 29, así como Ingrid Lugo Morales, de 23 años, quien fue alcanzada por un disparo mientras se encontraba en las proximidades.

*Evidencias colectadas*

En la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron 31 casquillos calibre 9mm, además de una cápsula y un proyectil, así como varios vehículos impactados por los disparos.

Antecedentes

La Policía Nacional informó que el hoy occiso era activamente buscado mediante orden judicial por su vinculación a hechos delictivos previos, incluyendo homicidios y heridas por arma de fuego en el sector Gualey.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.