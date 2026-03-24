Hombre baja de vehículo y dispara contra un grupo: deja un muerto y varios heridos

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Una persona murió y otras dos resultaron heridas durante un tiroteo registrado la madrugada del lunes en el sector 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, presuntamente motivado por conflictos interdelincuenciales.

El fallecido es Yeuri Johansel Acosta, de 19 años, quien recibió heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluyendo el tórax, el brazo derecho y la cabeza, conforme al diagnóstico médico emitido por el centro de salud donde fue atendido. Mientras que los heridos son Albin y Yasmailin.

El hecho quedó captado en un video, donde se muestra cómo varios individuos, entre ellos los identificados por la Policía Nacional como Leandro Ovalles Solano, Ademil Reyes Montero y “(Li) y/o Compañero”, se desmontan de un vehículo marca Honda Civic, blanco, y, sin mediar palabras, disparan contra varias personas en plena vía pública, impactando a las víctimas.

Posterior a los disparos, según se observa en el audiovisual que compartió la Policía a la prensa, los sujetos abordan el automóvil y emprenden la huida, hasta ahora con rumbo desconocido.

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Avances de la investigación

La uniformada comunicó este martes que, como parte del proceso investigativo, miembros del Departamento de Investigaciones de Homicidios entrevistaron a varias personas, quienes ofrecieron detalles relevantes para el esclarecimiento del caso.

Agregó que el carro utilizado para el crimen ya fue recuperado y será utilizado como evidencia en el proceso.

De igual forma, el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente para que respondan por la acusación ante la justicia.