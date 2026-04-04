La Policía mata a presunto delincuente en supuesto intercambio de disparos en Los Alcarrizos

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La Policía Nacional informó este jueves que un hombre murió por heridas de bala tras supuestamente enfrentar a una patrulla de Investigaciones en un hecho ocurrido la noche del jueves 2 de abril de 2026, en el municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste.

Se trata de Ambiorix Acevedo, de 24 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Doctor Vinicio Calventi, a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con el informe preliminar, el hoy occiso era activamente buscado por su participación en múltiples asaltos a mano armada perpetrados en el sector Manoguayabo y zonas aledañas.

En uno de sus hechos delictivos fue captado junto a otro individuo identificado como “Patica” y/o “El Flaco Gatillo”, despojando a dos ciudadanos de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El hecho ocurrió cuando agentes policiales, en labores de patrullaje e investigación, intentaron apresarlo en el sector Nazareno, momento en que este la emprendió a tiros contra la patrulla con un revólver calibre .357, que portaba de manera ilegal, viéndose los agentes en la obligación de repeler la agresión.

En la escena fue ocupada el arma de fuego utilizada, así como la motocicleta en la que se desplazaba el occiso.

La Policía Científica colectó como evidencia un revólver marca Smith & Wesson, calibre .357, con numeración limada, conteniendo casquillos en su interior.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

La Policía Nacional activa la localización del acompañante identificado como “Patica” y/o “El Flaco Gatillo”, para su captura y sometimiento a la justicia.