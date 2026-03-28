Caen acusados de matar a joven en el 27 de Febrero; les ocupan fusil AR-15

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Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), capturaron la madrugada de este sábado en Hato Mayor a tres prófugos de la justicia vinculados a la muerte a tiros de un joven de 19 años, en un hecho ocurrido el pasado 23 de marzo en el sector 27 de Febrero, del Distrito Nacional.

Los detenidos fueron identificados como Leandro Ovalles Solano, de 28 años; Ademil Reyes Montero, de 23, y Joel González Valverde, alias “Li” y/o “Compañero”, quienes eran buscados mediante órdenes de arresto por su presunta participación en el crimen de Yeuri Johansel Acosta.

De acuerdo con el informe preliminar, el homicidio habría estado motivado por conflictos interdelincuenciales.

Durante el operativo, las autoridades ocuparon un fusil AR-15, que habría sido utilizado para cometer el hecho.

Previamente, los investigadores también incautaron un vehículo Honda Civic, color blanco, el cual fue utilizado por los ahora detenidos para escapar de la escena.

El reporte indica que el joven se encontraba compartiendo con varias personas en la vía pública cuando fue atacado a tiros por varios individuos que se desplazaban en el referido vehículo. El hecho quedó captado en video.

La Policía informó que oportunamente ofrecerá mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.