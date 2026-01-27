Policía mata a supuesto asaltante

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. Una patrulla de la Policía mató a un hombre en un supuesto intercambio de disparos, en un presunto intento de asalto, en el distrito municipal Santiago Oeste.

El reporte de la Policía señala que a la víctima, aún no identificada, de entre 20 y 25 años, se le ocupó una pistola sin documentos que habría utilizado para atacar a los agentes.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió el sábado 25 de enero, cuando una mujer y un hombre se desplazaban en una motocicleta por la autopista Joaquín Balaguer, cerca del semáforo de la Zona Franca Pizano, siendo estos perseguidos por dos personas a bordo de otra motocicleta.

Dijo que los agresores interceptaron a las víctimas entre la citada autopista y el cruce de la Parada 7, donde uno de ellos, con un arma de fuego, les exigió entregar el vehículo y que ese momento, la patrulla sorprendió a los dos atracadores.