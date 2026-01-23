Pleito entre bandas deja un muerto y un herido

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Un joven perdió la vida y otro resultó herido de bala durante un enfrentamiento entre presuntas bandas rivales, informó ayer la Policía Nacional, quien dijo que el caso está bajo investigación. El hecho ocurrió la madrugada del miércoles 21 de este mes en el sector Los Platanitos del Ejido, de esta ciudad.

La víctima mortal fue identificada como Víctor Manuel Padilla Peralta, de 20 años, quien falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en la región abdominal.

El herido es Braily Luna, de 21 años. Presenta impactos de bala en ambas piernas y una herida en el cuello, permanece bajo atenciones médicas en un centro de salud.