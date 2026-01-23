Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Pleito entre bandas deja un muerto y un herido

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles 21 de este mes en el sector Los Platanitos del Ejido, de esta ciudad

José Alfredo Espinal
Santiago.- Un joven perdió la vida y otro resultó herido de bala durante un enfrentamiento entre presuntas bandas rivales, informó ayer la Policía Nacional, quien dijo que el caso está bajo investigación. El hecho ocurrió la madrugada del miércoles 21 de este mes en el sector Los Platanitos del Ejido, de esta ciudad.

La víctima mortal fue identificada como Víctor Manuel Padilla Peralta, de 20 años, quien falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en la región abdominal.

El herido es Braily Luna, de 21 años. Presenta impactos de bala en ambas piernas y una herida en el cuello, permanece bajo atenciones médicas en un centro de salud. 

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
