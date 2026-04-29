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La Dirección General de la Policía Nacional dispuso que los organismos de control interno profundicen las investigaciones en torno a un incidente en el que un agente de la institución fue captado en un fragmento de video casero accionando su arma de reglamento contra un prófugo de la justicia de nacionalidad haitiana, en circunstancias en que su vida no se encontraba en peligro.

El agente policial, cuyo nombre se mantiene bajo reserva para no entorpecer el proceso investigativo, formaba parte de una patrulla que daba seguimiento a varias órdenes de arresto contra el ciudadano haitiano Jefferson Voicy Lamy, alias “Jenson” y/o “Yeison”.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes hicieron contacto con el hoy occiso en el sector Las Cinco Casitas, de la comunidad Hato Nuevo de Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste, donde se produjo un incidente violento que no quedó captado en cámara y que actualmente se encuentra bajo investigación.

El extranjero resultó herido durante el hecho y posteriormente falleció.

En la escena fueron ocupados un arma de fuego y seis casquillos calibre 9 milímetros, los cuales forman parte del proceso de levantamiento y análisis correspondiente.

Antecedentes y órdenes de arresto

Contra Jefferson Voicy Lamy pesaban cuatro órdenes de arresto por distintos hechos delictivos:

Orden No. 2024-TAUT-03808, en perjuicio de Carlos Manuel Felipe Martínez, de fecha 12-10-2024.

Orden No. 2025-TAUT-00191, en perjuicio de Daniel Núñez Beltre y Agustín Ramírez Nina, de fecha 13-01-2025.

Orden No. 2025-TAUT-00179, en perjuicio de Newman Charles Wilson Rodríguez, de fecha 08-01-2025.

Orden No. 2025-TAUT-09408, en perjuicio de Jorge Luis Sánchez Puello, de fecha 20-01-2025.

El reporte preliminar indica que, al notar la presencia policial, el individuo habría emprendido a tiros contra la patrulla con un arma de fuego de cañón corto, la cual portaba sin documentación, viéndose los agentes en la necesidad de repeler la agresión.

Compromiso institucional

La Policía Nacional reitera de manera categórica que no tolerará actuaciones policiales al margen de la ley ni de los protocolos establecidos, y que cualquier conducta indebida será investigada y sancionada con firmeza, sin importar el rango o función del agente involucrado.

Asimismo, aseguró que los resultados de la investigación serán dados a conocer oportunamente, conforme avancen los procesos correspondientes.