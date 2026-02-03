Politólogo resalta Mesas Comunitarias como espacios de participación ciudadana

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

San Francisco de Macorís. El dirigente de izquierda y politólogo francomacorisano, Francisco Miguel Herrera, aseguró en el día de hoy, que las Mesas Comunitarias son espacios de participación ciudadana que integrados por líderes comunitarios, juntas de vecinos, organizaciones sociales, instituciones educativas, grupos juveniles, mujeres, ONG y ciudadanos voluntarios trabajan por el desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Mediante un documento enviado a este medio, el también escritor nordestano aseguró, que las Mesas Comunitarias son en esencia un puente entre la comunidad y el Defensor del Pueblo, las cuales a su vez tienden a ser un mecanismo que permite en su esencia que las inquietudes, denuncias y necesidades de la gente no se pierdan en el ruido de la burocracia.

“Hablar de ellas es hablar de la esencia misma de la Ley 19 01, que crea al Defensor del Pueblo como una autoridad independiente, con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, y cuyo mandato constitucional es claro: proteger las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos cuando estas son vulneradas por funcionarios o instituciones públicas”, dice Herrera.

En ese sentido el autor del libro, Fundamento y Retos de la izquierda Revolucionaria Dominicana aseguro, que las mesas comunitarias funcionan como una coordinación nacional, la cual está a cargo de un equipo técnico del Defensor del Pueblo, encabezado por suplentes y especialistas en participación social.

Dijo que a nivel local, cada mesa es dirigida por coordinadores comunitarios voluntarios, elegidos por su propia comunidad, en donde según precisó, son esencialmente los comunitarios quienes a través de reuniones, documentan casos, articulan esfuerzos y mantienen comunicación directa con la institución.

¿Cómo funcionan las Mesas Comunitarias?



Según dijo, esta se reúnen de manera periódicas para identificar problemáticas, las cuales sirven como marco de orientación sobre derechos fundamentales para la canalización de denuncias hacia la institución, con acompañamiento a ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, en donde además se promueven valores cívicos y cultura de legalidad.