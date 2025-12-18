La posición de Asodemu sobre fusión Minerd-Mescyt

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu) llamó a las autoridades gubernamentales a actuar con prudencia ante la propuesta de fusionar el Ministerio de Educación (Minerd) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al considerar que se trata de una iniciativa que debe ser ampliamente estudiada y consensuada.

José Rosario, presidente de Asodemu, sostuvo que no es el momento adecuado para abrir un debate de esta magnitud, debido a que una decisión de este tipo requiere la participación de todos los actores que conforman el sistema educativo nacional, incluyendo universidades, gremios, técnicos y sectores vinculados a la educación.

Rosario explicó que ambos ministerios cumplen funciones diferenciadas e independientes, por lo que una eventual fusión, sin un análisis profundo, podría generar consecuencias negativas en la educación superior, afectando su gestión, planificación y calidad académica.

Asimismo, el presidente de Asodemu señaló que el país atraviesa por diversas situaciones sensibles, entre ellas las discusiones relacionadas con Senasa y el debate sobre la cesantía laboral, temas que han generado preocupación tanto en el sector trabajador como en la sociedad en general. En ese contexto, consideró que no resulta prudente impulsar reformas estructurales adicionales sin antes alcanzar estabilidad y consenso social.

En ese sentido, José Rosario solicitó al presidente de la República posponer por el momento la discusión de dicho proyecto, a fin de permitir un proceso de diálogo amplio, transparente y participativo, en el que sean escuchadas las opiniones de los distintos sectores que integran el sistema educativo.

Asodemu reiteró su rechazo a la fusión propuesta, al entender que no ha sido debidamente debatida ni consensuada con los gremios y actores del ámbito educativo, y reafirmó su disposición a participar en cualquier espacio de diálogo que contribuya al fortalecimiento del sistema educativo dominicano.