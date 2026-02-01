Las 10 noticias más leídas del HOY en la semana del 24 al 29 de enero: desde la cédula hasta rector del ITLA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La nueva cédula, los Leones del Escogido, la destitución del rector del ITLA, Senasa, plancha abdominal, natalicio de Juan Pablo Duarte fueron parte de las 10 noticias más leídas en el periódico HOY en la semana del 24 al 29 de enero.

¿Qué podrás hacer con la versión digital de la nueva cédula?

Los dominicanos también podrán contar con su nueva cédula en formato digital a través de una aplicación móvil, gracias a que el documento incorpora un chip tecnológico que permitirá la validación segura de la identidad.

Sector financiero:

Podrá ser utilizada en bancos, cooperativas y asociaciones para recibir datos verificados, sin necesidad de presentar documentos físicos.

Red Senasa usó fondos para comprar whisky

La alegada red de corrupción que operaban en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y que habría estafado a los afiliados con RD$19 mil millones, distrajo recursos del sistema público para la adquisición de vehículos de lujo, relojes valorados en RD$5,000,000 y botellas de whisky superiores a RD$100,000.

Así está contemplado en el séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, presentado anoche por Participación Ciudadana (PC), durante un acto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la capital.

La plancha abdominal, el ejercicio indispensable para cuidar la postura y fortalecer el cuerpo

La plancha abdominal se ha consolidado como una de las alternativas más efectivas y accesibles para quienes buscan tonificar el cuerpo y mejorar la postura sin recurrir a pesas ni equipamiento especializado. Este ejercicio, que forma parte de la calistenia, ganó popularidad tanto en rutinas guiadas por entrenadores y fisioterapeutas como en el ámbito doméstico, gracias a su sencillez y a los múltiples beneficios que ofrece para la salud física.

Lo que casi nadie te ha explicado sobre la nueva cédula dominicana

Unos 9.4 millones de dominicanos obtendrán la nueva cédula de identidad y electoral a partir de abril de 2026, en un proceso gradual que se extenderá hasta marzo de 2027, organizado por mes de cumpleaños. Sin embargo, más allá de la fecha y el cambio físico, este documento incorpora transformaciones técnicas y operativas poco conocidas. Aquí te lo contamos.

Un proceso por etapas, dentro y fuera del país

La renovación de la cédula se realizará a nivel nacional y en 36 países, dividida en dos grandes etapas.

Pensamientos de Juan Pablo Duarte

1. “Vivir sin Patria, es lo mismo que vivir sin Honor”.

2.-“Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria”.

3.-“Por la Cruz, por la Patria y su gloria denodados al campo marchemos: si nos niega el laurel la victoria, del martirio la palma alcancemos”.

Solo 7 obras financiadas con recursos externos

Solo siete obras serán financiadas con recursos externos en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo) durante este año, en 2025 fueron catorce. La inversión total será de RD$9,853 millones.

En la provincia Santo Domingo son cuatro: la construcción del tramo de la segunda línea del Metro de Santo Domingo, desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos; el paso a desnivel en la intersección de la avenida 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar, en el municipio Santo Domingo Oeste y así como la gestión integral de residuos sólidos en el vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte.

¿Por qué se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte cada 26 de enero?

Cada 26 de enero se conmemora el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, el hombre que entregó su vida a la causa independentista dominicana. Este 2026 se cumplen 213 años de su nacimiento.

En entrevista con el periódico HOY, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, explicó que el 26 de enero no siempre fue una fecha de celebración nacional. Detalló que fue en 1932 cuando la directora-fundadora de la entonces llamada Escuela Moderna, ubicada en el sector capitalino de Gazcue, la maestra Germaine Rocour de Pellerano, de nacionalidad belga, impulsó junto a sus estudiantes una comunicación dirigida al Congreso Nacional.

Tito El Motoconcho detenido por ICE en Nueva York: Esto lo provocó

El reconocido influencer dominicano Tito “El Motoconcho” fue detenido el pasado 20 de enero de 2026 por agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en el área de Washington Heights, Manhattan, una zona caracterizada por la fuerte presencia de la comunidad dominicana.

El incidente ocurrió en horas de la tarde del martes, cuando agentes federales interceptaron al influencer en plena vía pública. Según un video grabado por testigos, se produjo un breve forcejeo antes de que fuera subido a una camioneta oficial.

Grandes Series Finales en la historia de la Lidom

A propósito de que la actual es una Serie Final inédita entre los Leones del Escogido y los Toros del Este, en esta entrega daremos un vistazo a los momentos más épicos y trascendentales en la historia de las series finales de la pelota invernal dominicana.-

"El Tulilazo" (2001-2002):

Una de las finales más recordadas entre los eternos rivales, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas.

El juego decisivo se definió con un jonrón dramático de Andy "Tulile" Abad en el noveno inning, dándole la tan disputada corona a los Tigres del Licey.-

¿Quién es Rafael Féliz, rector del ITLA que fue destituido por Luis Abinader?

Rafael J. Féliz García, conocido como “Ninito”, es sociólogo y fue el noveno ministro de la Juventud, designado por el presidente Abinader mediante el decreto 804-21. Con apenas 25 años, se convirtió en el ministro más joven del actual gobierno y de la historia republicana, al asumir esa cartera en diciembre de 2021.