Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Misterio

Barrero se siente satanizada tras desaparición de la pequeña, Brianna Genao

“Eso nunca había pasado por aquí, ni violación, aquí no se vive eso”, agregó, reflejando el desconcierto de la comunidad.

Residente de Barrero en Puerto Plata

Residente de Barrero en Puerto PlataAlexis Monegro

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, vive momentos de tensión e incertidumbre tras la intervención de agentes del FBI y autoridades locales en torno al caso de la pequeña Brianna Genao, de apenas 3 años de edad. Vecinos aseguran que nunca habían enfrentado una situación similar y que la tranquilidad del lugar se ha visto profundamente alterada.

“Ya los niños de uno paran trancados en la casa”, relató una residente, al señalar que en la zona no se conocían hechos de violencia ni abusos. “Eso nunca había pasado por aquí, ni violación, aquí no se vive eso”, agregó, reflejando el desconcierto de la comunidad.

Lugar donde se perdió Brianna Genao, militarizado

Lugar donde se perdió Brianna Genao, militarizado

Esmarlin González, con 32 años viviendo en Barrero, expresó que la llegada de las autoridades ha marcado un antes y un después: “Nos cuidamos uno al otro, pero la comunidad está satanizada después de eso”.

Otros vecinos también compartieron su preocupación. “Uno no sabe qué es lo que está pasando, ha venido el FBI y todo el mundo y nadie dice nada”, comentó un residente que prefirió no dar su nombre.

Barrero, Puerto Plata

Barrero, Puerto PlataAlexis Monegro

Una vecina de la abuela de Brianna señaló: “Aquí siempre hemos sido unidos, pero ahora la gente nos mira como si fuéramos culpables de algo. Eso duele”.

Otro testimonio recogido por el periódico Hoy subraya el impacto emocional: “Los niños preguntan por qué no pueden salir a jugar, y uno no sabe qué responderles. La comunidad está en silencio, esperando respuestas”.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking