Barrero se siente satanizada tras desaparición de la pequeña, Brianna Genao

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, vive momentos de tensión e incertidumbre tras la intervención de agentes del FBI y autoridades locales en torno al caso de la pequeña Brianna Genao, de apenas 3 años de edad. Vecinos aseguran que nunca habían enfrentado una situación similar y que la tranquilidad del lugar se ha visto profundamente alterada.

“Ya los niños de uno paran trancados en la casa”, relató una residente, al señalar que en la zona no se conocían hechos de violencia ni abusos. “Eso nunca había pasado por aquí, ni violación, aquí no se vive eso”, agregó, reflejando el desconcierto de la comunidad.

Lugar donde se perdió Brianna Genao, militarizado

Esmarlin González, con 32 años viviendo en Barrero, expresó que la llegada de las autoridades ha marcado un antes y un después: “Nos cuidamos uno al otro, pero la comunidad está satanizada después de eso”.

Otros vecinos también compartieron su preocupación. “Uno no sabe qué es lo que está pasando, ha venido el FBI y todo el mundo y nadie dice nada”, comentó un residente que prefirió no dar su nombre.

Barrero, Puerto PlataAlexis Monegro

Una vecina de la abuela de Brianna señaló: “Aquí siempre hemos sido unidos, pero ahora la gente nos mira como si fuéramos culpables de algo. Eso duele”.

Otro testimonio recogido por el periódico Hoy subraya el impacto emocional: “Los niños preguntan por qué no pueden salir a jugar, y uno no sabe qué responderles. La comunidad está en silencio, esperando respuestas”.