Presentan acusación por caso 'Operación Panthera 7': el mayor decomiso de cocaína en RD

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El Ministerio Público presentó la acusación del caso “Operación Panthera 7”, relacionado con el mayor decomiso de cocaína en República Dominicana, ocurrido en el puerto de Caucedo. Hay 13 imputados, incluyendo una empresa de transporte de Boca Chica.

La investigación revela que la red criminal movió unos 5 millones de dólares mediante criptoactivos, los cuales fueron congelados, marcando un precedente en el país. También se incautaron documentos que evidencian presuntos pagos a autoridades.

El caso fue depositado en la Fiscalía de Santo Domingo Este y se espera la fecha de la audiencia, mientras continúan las investigaciones con apoyo internacional.

Los procuradores fiscales Sourelly Jáquez y Andrés Mena, de la especializada Antidrogas, informaron del depósito de la acusación contra los imputados en la Operación Panthera 7, vinculada a la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, el pasado mes de diciembre del año 2024.

Los representantes del Ministerio Público indicaron que están a la espera del tribunal y la fecha para iniciar la etapa preliminar del proceso judicial, que se conoce en Santo Domingo Este.

El proceso, declarada de tramitación compleja, se sigue contra José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo, Dulvi Jesús De los Santos, Enriquillo Luis Brito, Enrique José Luis Brito y Alexander Henríquez Castro.

El Ministerio Público le atribuye a los acusados integrar una red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, sus siglas en inglés).