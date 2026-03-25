Fallece en el Alto Manhattan madre de Zenit Díaz

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Nueva York. La señora María A. Díaz viuda Pérez, madre de la reconocida periodista dominicana en esta ciudad, Zenit Díaz, falleció en un hospital del Alto Manhattan a los 94 años.

Su velatorio se llevará a cabo este miércoles, de 3:00 a 6:30 p.m., en la funeraria Ortiz, ubicada en el 4425 de Broadway, con la calle 192.

La propia comunicadora informó a este reportero que su madre fue operada de la cabeza a principios de este año, y se recuperaba en el Centro de Recuperación Riverside, donde falleció el pasado jueves 12.

Su cuerpo no se había expuesto antes, ya que varias de las funerarias en Washington Heights permanecen cerradas.

La clase periodística, empresarios, profesionales, comerciantes y ciudadanos comunes de esta ciudad lamentan su partida y se unen al dolor de Díaz, ex secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY), así como de su hermano, José Méndez Mejía.

Asimismo, les sobreviven tres nietos: Lenyn, Starlenyn y Joseli, así como cuatro bisnietos. La fallecida residió durante 56 años en NYC y había pedido en vida que al fallecer ser sepultada en su natal República Dominicana.

Su cuerpo será trasladado al país este viernes 27 y expuesto en la Funeraria Inavi (Savica), ubicada en la avenida Paster No. 103, en el sector Gazcue, Distrito Nacional, el mismo viernes, de 5:00 a 7:30 p.m.

El sábado 28, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., se le rendirá un último adiós antes de recibir cristiana sepultura en el Cementerio de la avenida Máximo Gómez, en la capital dominicana. ¡Paz a su alma!