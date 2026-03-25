Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los padres de Jean Andrés Pumarol se dirigieron este miércoles al país, luego de que su hijo quedara en libertad tras un auto de no ha lugar por el caso en el que se le imputa la muerte de una mujer y heridas a otras cinco personas en el sector Naco.

Willy Pumarol y Johanna Fernández informaron que, desde este día, su hijo fue ingresado en un centro de salud mental, donde permanecerá bajo tratamiento.

“A partir de hoy, y procurando su salud y su estabilidad, Jean André ha sido ingresado en un centro de salud mental, donde permanecerá recibiendo el tratamiento correspondiente”, indicaron.

En un comunicado, la pareja expresó solidaridad con la familia de la víctima y reconoció el dolor causado por el hecho.

“Desde el día de la tragedia, nuestro corazón ha estado profundamente herido, como padres y como seres humanos. No existen palabras suficientes para describir el dolor que esta tragedia ha causado. Ni sentencia que haga justicia, porque todos somos víctimas”, manifestaron.

Los padres afirmaron que su hijo ha padecido una enfermedad mental durante nueve años, con períodos de estabilidad y recaídas, y que siempre estuvo bajo seguimiento médico. "Jamás imaginamos que una tragedia de esta magnitud pudiera suceder", señalaron.

Padres de Jean Andrés Pumarol rompen el silencio tras liberación y anuncian una decisión clave

“El hecho cometido por nuestro hijo, en medio de un ataque psicótico, ha sido tan horrendo y doloroso, que incluso esas críticas las entendemos y las asumimos con humildad”, señalaron.

Asimismo, pidieron respeto y prudencia a la sociedad dominicana ante la situación que atraviesan ambas familias.

Ministerio Público apelará decisión

El Ministerio Público informó que apelará la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que dictó auto de no ha lugar a favor de Pumarol Fernández.

El órgano acusador rechazó la resolución del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero al considerar que no se corresponde con las pruebas presentadas.

Sostuvo que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurrió en contradicción al no acoger la declaratoria de inimputabilidad, pero aplicar sus efectos jurídicos al emitir el fallo.

La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.

Sobre el caso

Según la acusación del Ministerio Público, el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes.

En el hecho murió Yolanda Handal Abugabir.

También resultaron heridas Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos. Además, murió una mascota.

Por la gravedad del caso, previamente se le había impuesto prisión preventiva como medida de coerción, que cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey.