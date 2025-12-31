Presidente Abinader designa comisión supervisará al Senasa

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader designó ayer los miembros de la comisión técnica del Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), mediante el decreto 722-25, la cual supervisará el manejo y el cumplimiento de los servicios contratados.

Los integrantes de CoSeNaSa, que coordinará Juan Arismendy Díaz Santana, son Nora Elizabeth Sánchez Padilla, Pedro Ramírez, Federico Lalane José y Manuel Alexis Read Ortiz.

El decreto indica que esa designación responde a la certificación que emitió el 22 de este mes el secretario ejecutivo del Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), Edward Rafael Guzmán Padilla, que acredita la modificación del artículo 53 del reglamento orgánico del SeNaSa, la cual fue aprobada.

La Presidencia de la República estableció entre las funciones que tiene esa comisión técnica conocer y dar “no objeción” a las iniciativas de suscripción de contratos que superen al mes los RD$5.0 millones indexable anualmente según el índice de inflación establecido por el Banco Central “sean de naturaleza administrativa o de provisión de servicios de salud, que puedan tener impacto financiero en Senasa”.

También se encargará de recabar información, analizar, vigilar e informar mediante reporte periódico sobre las transacciones y operaciones financieras.

Vigilará asimismo las contrataciones de servicios “que se pretendan efectuar o que sean realizadas por la Dirección Ejecutiva” y las autorizaciones otorgadas en el período en los diferentes regímenes de financiamiento, como son contributivo y subsidiado del SeNaSa.