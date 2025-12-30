Luis Abinader designa comisión técnica del Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa)

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader designó este martes, mediante el Decreto núm. 722-25, a los miembros de la comisión técnica del Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de su reglamento interno.

La comisión estará coordinada por Juan Alexis Díaz Santana e integrada además por Nora Elizabeth Sánchez Padilla, Pedro Ramírez, Federico Lalane José y Manuel Alexis Read Ortiz.

La designación se sustenta en la certificación emitida el 22 de diciembre de 2025 por el secretario ejecutivo del Consejo del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), mediante la cual se acredita la modificación del artículo 53 del Reglamento Orgánico del SeNaSa, aprobada por dicho Consejo.