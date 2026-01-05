Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Después de la alegría que suelen traer las fiestas navideñas -las reuniones familiares, el tiempo libre y el placer de despertarse más tarde- llega el momento de volver a la rutina: el regreso a clases.

Y aunque muchos coinciden en que “lo bueno dura poco”, la transición no tiene por qué ser abrupta ni estresante.

Para que el retorno a la escuela sea más llevadero, el periódico HOY conversó con la psicóloga y educadora Virginia Pardilla, directora y fundadora de MLC School, quien compartió 10 recomendaciones claves para preparar emocional y mentalmente a estudiantes y familias.

Recomendaciones para un regreso a clases más saludable

Virginia PardillaFoto cedida al periódico HOY

Pardilla sugiere que los días previos al reinicio escolar se utilicen para retomar hábitos de manera gradual, sin imposiciones bruscas:

Ajustar poco a poco los horarios de sueño y despertar. Reducir progresivamente el uso de pantallas, especialmente en la noche. Retomar horarios regulares de comidas. Hablar de forma natural y positiva sobre el regreso a clases. Escuchar y validar emociones como nervios, pereza o ansiedad. Organizar con anticipación uniformes, mochilas y útiles escolares. Preparar el espacio de estudio en casa. Establecer rutinas suaves de lectura o actividades cognitivas Evitar sobrecargar con tareas o exigencias académicas. Promover actividades tranquilas y momentos de descanso.

Vacaciones: descanso, no desorden

La experta recomienda organizar mochilas y uniformes con anticipación

“Las vacaciones de Navidad no son un paréntesis sin reglas, sino un espacio para recargar energías y cuidar la salud emocional. Cuando se aprovechan de forma equilibrada, el regreso a clases se vuelve más fácil y menos estresante”, explicó la especialista.

Pardilla subrayó que durante este período es recomendable mantener una rutina flexible, sin horarios rígidos, pero conservando cierta regularidad en el sueño, las comidas y las actividades diarias.

Cuidar la salud emocional también es clave

Asimismo, indicó que las vacaciones permiten bajar la presión académica y favorecer el descanso emocional de los niños y adolescentes. Para ello, recomendó limitar el uso excesivo de pantallas y fomentar actividades en familia, juegos tranquilos y espacios de conversación.