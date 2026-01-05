¡A prepararse!
Regreso a clases tras Navidad: 10 recomendaciones de una experta para padres y estudiantes
La experta sugiere que los días previos al reinicio escolar se utilicen para retomar hábitos de manera gradual, sin imposiciones bruscas.
Después de la alegría que suelen traer las fiestas navideñas -las reuniones familiares, el tiempo libre y el placer de despertarse más tarde- llega el momento de volver a la rutina: el regreso a clases.
Y aunque muchos coinciden en que “lo bueno dura poco”, la transición no tiene por qué ser abrupta ni estresante.
Para que el retorno a la escuela sea más llevadero, el periódico HOY conversó con la psicóloga y educadora Virginia Pardilla, directora y fundadora de MLC School, quien compartió 10 recomendaciones claves para preparar emocional y mentalmente a estudiantes y familias.
Recomendaciones para un regreso a clases más saludable
Pardilla sugiere que los días previos al reinicio escolar se utilicen para retomar hábitos de manera gradual, sin imposiciones bruscas:
- Ajustar poco a poco los horarios de sueño y despertar.
- Reducir progresivamente el uso de pantallas, especialmente en la noche.
- Retomar horarios regulares de comidas.
- Hablar de forma natural y positiva sobre el regreso a clases.
- Escuchar y validar emociones como nervios, pereza o ansiedad.
- Organizar con anticipación uniformes, mochilas y útiles escolares.
- Preparar el espacio de estudio en casa.
- Establecer rutinas suaves de lectura o actividades cognitivas
- Evitar sobrecargar con tareas o exigencias académicas.
- Promover actividades tranquilas y momentos de descanso.
Vacaciones: descanso, no desorden
“Las vacaciones de Navidad no son un paréntesis sin reglas, sino un espacio para recargar energías y cuidar la salud emocional. Cuando se aprovechan de forma equilibrada, el regreso a clases se vuelve más fácil y menos estresante”, explicó la especialista.
Pardilla subrayó que durante este período es recomendable mantener una rutina flexible, sin horarios rígidos, pero conservando cierta regularidad en el sueño, las comidas y las actividades diarias.
Cuidar la salud emocional también es clave
Asimismo, indicó que las vacaciones permiten bajar la presión académica y favorecer el descanso emocional de los niños y adolescentes. Para ello, recomendó limitar el uso excesivo de pantallas y fomentar actividades en familia, juegos tranquilos y espacios de conversación.