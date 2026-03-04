Presidente CNTT califica como retroceso examen práctico para obtener licencia de conducir

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, calificó como un retroceso la aplicación del examen práctico como requisito para la adquisición y entrega de la licencia de conducir.

Marte planteó que la medida constituye un desacierto más de las autoridades que tienen que ver con la regulación y organización del tránsito y el transporte en el país, lo que aseguró "no han dado pie con bola" en materia de vialidad, según indicó.

El dirigente choferil indicó que en plena era digital no se corresponde que se recurra a alternativas tradicionales que a su juicio, aunque en un momento cumplieron su cometido, se esté retrocediendo con iniciativas que consideró obsoletas, cuando se puede aprovechar la tecnología para eficientizar los servicios en las instalaciones públicas.

"Estamos en la era digital, estamos en la era de la IA y vivimos en un país con 11.9 millones de teléfonos móviles, donde niños, jóvenes y ancianos interactúan con la modernidad, entonces por qué tenemos que recurrir a mecanismos arcaicos cuando la tecnología nos facilita la vida con tan solo un clic", expuso.

Además, indicó "este es el país donde el Presidente de la República acaba de anunciar que enviará cohetes al espacio, y aun así, hay funcionarios pensando en implementar viejos procesos" precisó Juan Marte, al referirse a la disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de eliminar los simuladore donde se ofrecen las prácticas de manejo para el examen con que se obtiene la licencia de conducir.

Dijo que los simuladores recrean un entorno virtual para entrenar el uso de controles, señales de tránsito y normas viales.

El dirigente choferil fue reiterativo en criticar que una vez más el Intrant ha demostrado incapacidad, al tomar decisiones que hacen lenta y obsoleta la administración pública y continúan abriendo brechas para el "macuteo" y la indelicadeza existente en el pasado, con esa modalidad de examen.